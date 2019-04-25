Egzersiz, uyku, ekranlar... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),5 yaşın altındaki çocuklar için yeni kurallar getirdi.

Sağlıklı olmak için bebeğinizin veya küçük çocuğunuzun günde ne kadar oyun süresine ihtiyacı olduğunu, ne kadar uyuması ve ekran başında ne kadar vakit geçirmesi gerektiğini biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili bazı cevapları var.

CNN International'da yer alan habere göre; 5 yaşın altındaki çocuklar için fiziksel aktivite, hareketsizlik ve uyku hakkında ilk rehber yayımlandı. Kurallar ise 1 yaşından küçük bebekler, 1-2 yaş ile 3-4 yaş arası çocuklar olmak üzere yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor.

DSÖ'nün Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Önleme Bölümünde uzman olan Juana Willumsen, "Çocukluk çağı obezite oranlarının çarpıcı biçimde arttığını görüyoruz ve bunu önlemek için harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Yayımlanan yeni rehber, hareketsiz davranışları sınırlarken küçük çocuklar arasında fiziksel aktivitenin ve uykunun iyileştirilmesinin, daha az vücut yağı anlamına geldiğini bildiriyor.

Aşırı kilolu ve obez çocukların erişkinlikte de aşırı kilolu veya obez olmaları muhtemeldir. Bu durum ise DSÖ'ye göre onları diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar geliştirme riskine sokuyor.

ÇOCUĞUNUZ 1 YAŞINDAN KÜÇÜKSE...

DSÖ, 1 yaşından küçük bebeklerin günde birkaç kez fiziksel olarak aktif olmalarını öneriyor. En az yarım saat olmak üzere çocuğun yüz üstü yatırılıp çevresine bazı oyuncaklar koyarak, oyuncaklara ulaşması için emeklemeye teşvik edilmesi gibi...

Ayrıca kılavuz, bebeklerin bebek arabasında, bebek sandalyesinde, sandalyede veya kucakta bir seferde bir saatten fazla kalmaması gerektiğini belirtiyor. Kılavuz bu yaş grubu için ekran başında vakit geçirmeyi ise önermiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 3 aylık veya daha küçük bebeklerin günde 14 ila 17 saatlik kaliteli uyku almalarını öneriyor. 4-11 aylık bebeklerin ise 12 ila 16 saat arasında uyumaları tavsiye ediliyor.

ÇOCUĞUNUZ 1 VEYA 2 YAŞINDAYSA...

DSÖ'nün hazırladığı kılavuza göre; 1 ila 2 yaş arası çocukların her gün bol miktarda kaliteli uyku alması gerekiyor. Önerilen süre ise 11 ila 14 saat arası. Yönergeler ayrıca bu ço cukların çeşitli fiziksel aktivitelere günde en az 180 dakika harcamasını öneriyor.

1 yaşındakiler için ekran önerilmemekle birlikte, 2 yaşındakiler için ise günde bir saat tavsiye ediliyor.

ÇOCUĞUNUZ 3 VEYA 4 YAŞINDAYSA...

Yeni kurallara göre 3-4 yaş arası çocuklar için ekran süresi günde bir saat ile sınırlı. DSÖ ayrıca bu çocukların her gün 10 ila 13 saat kaliteli uyku almasını öneriyor. Yönergeler, bu yaş grubundaki çocukların çeşitli fiziksel aktivitelerde günde en az 180 dakika geçirmeleri gerektiğini belirtiyor. Minimum 60 dakikanın açık havada koşma veya zıplama gerektiren oyunlardan oluşan orta ve şiddetli fiziksel aktiviteler içermesi öneriler arasında...

"GÜNLÜK RUTİNİ PLANLARKEN BU YÖNERGELERİ AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN"

Amerikan Pediatri Akademisi sözcüsü Dr. Jennifer Shu, "Çocuğunuzun günlük rutinini planlarken bu yönergeleri aklınızda bulundurun. Uyku ve fiziksel aktiviteyi bir öncelik haline getirin. Ekran karşısında geçirilen süre ve hareketsizlik oldukça düşük kalmalıdır" diye konuştu.