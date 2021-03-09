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iPhone, iPad, Mac ve Watch'taki kritik güvenlik açığını kapatan güncelleme yayınladı!

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik güncellemesi yayınladı. iOS, iPadOS, watchOS ve macOS için çıkan güncelleme, “Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir” uyarısı ile birlikte çıktı.

Apple'dan yeni güncelleme: iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch yazılım güncellemesi - Teknoloji Haberleri
HABERTURK.COM

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch’ta önemli bir güvenlik açığını kapatan yeni güncellemelerini yayınladı. ABD’li şirket, kullanıcıların en kısa sürede işletim sistemlerine ait yazılımlarını güncellemesi çağrısı yaptı.

iPhone’lar için iOS 14.4.1, iPad’ler için iPadOS 14.4.1, Apple Watch’lar için watchOS 7.3.2 ve Mac’ler için ise macOS Big Sur 11.2.3 güncellemeleri kullanıcılara sunuldu.

İnternet tarayıcısı Safari’de bulunan ve tarayıcı motorunda bozulmaya neden olan açık, Apple cihazlarında istenmeyen bir kodun çalışmasına neden oluyordu. Sözkonusu kritik güvenlik açığı, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac’lerde kötü amaçlı web siteler üzerinden zararlı bir yazılım çalıştırılabilme riski barındırıyordu.

TÜM KULLANICILARINA ÖNERDİ

Apple, bu kapsamda yayınladığı ve yaklaşık 138 MB boyutundaki iOS 14.4.1 güncellemesinde, “Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir” uyarısı yaptı.

HANGİ CİHAZ VE SÜRÜMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Apple’ın 8 Mart itibariyle yayınladığı güvenlik güncellemeleri ve desteklenen cihazlar şunlar:

GüncellemeUygunlukÇıkış Tarihi
Safari 14.0.3macOS Catalina ve macOS Mojave8 Mart 2021
macOS Big Sur 11.2.3macOS Big Sur8 Mart 2021
watchOS 7.3.2Apple Watch Series 3 ve üstü8 Mart 2021
iOS 14.4.1 iPadOS 14.4.1iPhone 6s ve üstü, iPad Air 2 ve üstü,
iPad mini 4 ve üstü, iPod touch (7. Nesil)		8 Mart 2021

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