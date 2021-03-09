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Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch’ta önemli bir güvenlik açığını kapatan yeni güncellemelerini yayınladı. ABD’li şirket, kullanıcıların en kısa sürede işletim sistemlerine ait yazılımlarını güncellemesi çağrısı yaptı.

iPhone’lar için iOS 14.4.1, iPad’ler için iPadOS 14.4.1, Apple Watch’lar için watchOS 7.3.2 ve Mac’ler için ise macOS Big Sur 11.2.3 güncellemeleri kullanıcılara sunuldu.

İnternet tarayıcısı Safari’de bulunan ve tarayıcı motorunda bozulmaya neden olan açık, Apple cihazlarında istenmeyen bir kodun çalışmasına neden oluyordu. Sözkonusu kritik güvenlik açığı, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac’lerde kötü amaçlı web siteler üzerinden zararlı bir yazılım çalıştırılabilme riski barındırıyordu.

TÜM KULLANICILARINA ÖNERDİ

Apple, bu kapsamda yayınladığı ve yaklaşık 138 MB boyutundaki iOS 14.4.1 güncellemesinde, “Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir” uyarısı yaptı.

HANGİ CİHAZ VE SÜRÜMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Apple’ın 8 Mart itibariyle yayınladığı güvenlik güncellemeleri ve desteklenen cihazlar şunlar:

Güncelleme Uygunluk Çıkış Tarihi Safari 14.0.3 macOS Catalina ve macOS Mojave 8 Mart 2021 macOS Big Sur 11.2.3 macOS Big Sur 8 Mart 2021 watchOS 7.3.2 Apple Watch Series 3 ve üstü 8 Mart 2021 iOS 14.4.1 iPadOS 14.4.1 iPhone 6s ve üstü, iPad Air 2 ve üstü,

iPad mini 4 ve üstü, iPod touch (7. Nesil) 8 Mart 2021