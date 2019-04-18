ABD’li iki teknoloji devi Apple ve Qualcomm arasında yaklaşık iki yıldır süren patent davaları savaşının sona ermesi, açık ara Qualcomm’a yaradı.
Apple ile Qualcomm’un mikro işlemciler üzerindeki anlaşmazlıklarına bağlı tüm davaları karşılıklı olarak sonlandırdığını duyurması ve hemen ardından Intel’in 5G modem çalışmalarını durdurduğunu açıklaması, Qualcomm hisselerini uçurdu.
Qualcomm hisselerinin 5 günlük seyri
ABD borsalarında Nasdaq Endeksi’nde işlem gören Qualcomm hisseleri, hafta başından bu yana yüzde 38’den fazla değerlenerek, 57 dolardan 79 doların üzerine çıktı.
Son üç günde 22 dolardan fazla yükselen hisse fiyatı Qualcomm’un piyasa değerini de 26 milyar dolar büyüttü. Geçen haftanın cuma günü kapanışında 69 milyar dolar olan Qualcomm’un piyasa değeri dün 95 milyar doları geçti.
Qualcomm'un piyasa değerindeki değişim
Apple ile Qualcomm geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, "Dünya çapında tüm suçlamaları geri çektik" diyerek, 2017 yılı başında başlattıkları dava süreçlerini sona erdirdiklerini duyurmuştu. Ayrıca taraflar, Apple'ın Qualcomm'a miktarı açıklanmayan bir para ödemesi konusunda da uzlaşmıştı.
Bu açıklamanın hemen ardından Intel ise “2020 yılında satılması planlananlar da dâhil olmak üzere, gelecekte piyasaya 5G modem ürünleri sürmeyeceğiz. 5G akıllı telefon modemi kapsamında kârlılık ve olumlu kazanç elde edileceğini düşünmüyoruz" demişti.
5G'Lİ iPHONE ONA KALDI...
Böylece Qualcomm hem geçmiş patent davaları konusunda Apple’dan bir ücret almayı garanti altına alırken, hem de Apple’ın yeni iPhone’larına 5G desteği verme konusunda rakipsiz kalmış oldu. Analistler Qualcomm için ‘kazan-kazan’ anlamına gelen bu iki gelişmenin, şirketin hisselerindeki yükselişin de ana belirleyicisi olduğuna dikkat çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.