ABD’li iki teknoloji devi Apple ve Qualcomm arasında yaklaşık iki yıldır süren patent davaları savaşının sona ermesi, açık ara Qualcomm’a yaradı.

Apple ile Qualcomm’un mikro işlemciler üzerindeki anlaşmazlıklarına bağlı tüm davaları karşılıklı olarak sonlandırdığını duyurması ve hemen ardından Intel’in 5G modem çalışmalarını durdurduğunu açıklaması, Qualcomm hisselerini uçurdu.

Qualcomm hisselerinin 5 günlük seyri

ABD borsalarında Nasdaq Endeksi’nde işlem gören Qualcomm hisseleri, hafta başından bu yana yüzde 38’den fazla değerlenerek, 57 dolardan 79 doların üzerine çıktı.

Son üç günde 22 dolardan fazla yükselen hisse fiyatı Qualcomm’un piyasa değerini de 26 milyar dolar büyüttü. Geçen haftanın cuma günü kapanışında 69 milyar dolar olan Qualcomm’un piyasa değeri dün 95 milyar doları geçti.

Qualcomm'un piyasa değerindeki değişim

Apple ile Qualcomm geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, "Dünya çapında tüm suçlamaları geri çektik" diyerek, 2017 yılı başında başlattıkları dava süreçlerini sona erdirdiklerini duyurmuştu. Ayrıca taraflar, Apple'ın Qualcomm'a miktarı açıklanmayan bir para ödemesi konusunda da uzlaşmıştı.

APPLE QUALCOMM SAVAŞI BİTTİ, INTEL HAVLU ATTI!

Bu açıklamanın hemen ardından Intel ise “2020 yılında satılması planlananlar da dâhil olmak üzere, gelecekte piyasaya 5G modem ürünleri sürmeyeceğiz. 5G akıllı telefon modemi kapsamında kârlılık ve olumlu kazanç elde edileceğini düşünmüyoruz" demişti.

5G'Lİ iPHONE ONA KALDI...

Böylece Qualcomm hem geçmiş patent davaları konusunda Apple’dan bir ücret almayı garanti altına alırken, hem de Apple’ın yeni iPhone’larına 5G desteği verme konusunda rakipsiz kalmış oldu. Analistler Qualcomm için ‘kazan-kazan’ anlamına gelen bu iki gelişmenin, şirketin hisselerindeki yükselişin de ana belirleyicisi olduğuna dikkat çekti.