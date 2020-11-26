AR-GE’cilere evden çalışma kolaylığı 0:00 / 0:00

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sahip işletmelerde çalışan personelin ücretlerine gelir vergisi muafiyeti uygulanıyor. Ayrıca sigorta primi işveren hissesinin yarısı hazinece karşılanıyor. Bu teşviklerden yararlanabilmek için AR-GE ve tasarım faaliyetlerinin bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan önlemler kapsamında Hazine Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mart ayında ortak karar aldı. Buna göre, teknopark şirketleri ile AR-GE ve tasarım merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek muafiyet ve teşviklerden yaralanmaya devam edebiliyorlar.

Uygulama daha sonra birer aylık sürelerle uzatıldı. Halen devam eden uygulama kapsamında, söz konusu personel aylık çalışma süresinin yüzde 40’ını evden gerçekleştirebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak kabul ediliyor. Söz konusu personel ayda 72 saat evden, 108 saat de işyerinden çalışabiliyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) başta olmak üzere, sektör temsilcileri bir süreden beri yüzde 40 oranının yetersiz olduğunu belirterek artırılmasını talep ediyordu. Sektörün bu talebine olumlu yanıt geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Aralık’tan itibaren söz konusu personelin aylık çalışma süresinin yüzde 60’ını evden gerçekleştirmesinin önünü açtı. Karar önümüzdeki günlerde sektöre tebliğ edilecek. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personel ayda 108 saate kadar evden çalıştırılabilecek.

Pandemi dolayısıyla geçici olarak getirilen bu uygulamanın süresi bir yıla kadar uzatılabilecek.

KALICI DÜZENLEME DE GELİYOR

Öte yandan, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen ve AR-GE teşviklerinin süresini 2023’ten 2028’e uzatan yasa teklifi ile söz konusu personelin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin aylık çalışma süresinin yüzde 20’sini evden yürütebilmesine yönelik kalıcı bir düzenleme yapılacak. Bu süre, cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 50’ye kadar artırılabilecek.

SEKTÖR KARARI OLUMLU KARŞILADI

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, pandemi tedbirlerinin artırıldığı bu dönemde AR-GE personelinin evden çalışma süresinin yüzde 60’a çıkartılmasının, bu merkezlerde görev yapan personeli büyük ölçüde rahatlatacağını söyledi. İnaltekin, aslında taleplerinin, ihtiyaç duyan firmalar için yüzde 100’e kadar artırılması yönünde olduğunu, ancak yüzde 60 oranının da sevindirici olduğunu belirtti.

İnaltekin, yazılım gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların tamamının evden çalıştırılabilmesinin mümkün olduğunu, üretim faaliyeti yapan firmaların ise yüzde 40 hakkını bile kullanamadığını, onların mecburen personeli işyerinde çalıştırmak zorunda olduklarını vurguladı.