Ara seçim açıklaması: Bunlar ihtimal dahilinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan 'CHP'de milletvekili istifaları yaşanacak ve bu şekilde ara seçime gidilecek' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Bunlar ihtimal dahilinde" yanıtını verdi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmesiyle birlikte milletvekili kadrosundan 8 ismin düşürüldüğünü söyleyen Özel, ara seçim tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çok basit söyleyeyim. Birincisi Anayasamız şöyle der: 'Bir dönemde bir kez ara seçim yapılır.' Bu ara seçim 25 ay, 30 ay geçmeden yani kasım ayına kadar. Bir de son bir yılda yapılmaz. Yani ilk 2,5 yılda yapmıyorsunuz, son bir yılda yapmıyorsun, aradaki 1,5 yılda yapabiliyorsun. Burada yapılır. Bir kez yapılır der. O ara seçimin yapılması için yeni milletvekillerinin istifasına falan gerek yok. Mevcut boşluklar için yapılır. Sekiz milletvekili şu anda yok, rahmetli Sırrı Süreyya Önder ile birlikte sekiz oldu.

"KASIM AYINI BEKLEMEK ŞART DEĞİL"

2,5 yıl dolduğunda yapılacak iş boşluklar için ara seçim kararı almaktır. Bunun için istifaya falan gerek yok. Ama Anayasa yine diyor ki, 'Bir ilde bütün milletvekilleri boşalırsa, 90 gün içinde sandık konur' diyor. Pazar 90’ıncı gün takip eder. Bir de diyor ki 'Meclis’in yüzde 5’i boşalırsa 90 gün içinde sandık konur' diyor. Bunun için kasımı beklemek falan diye bir şey yok. Eğer bugün sekiz boşluk var. 22 yer daha, 30 daha diyor ya. Toplam 30 olacak. 22 daha milletvekili boşaltırsa, o zaman takip eden 90’ncı günü pazar günü ara seçim sandığı konur. Anayasa öyle diyor. Ondan dedim, ‘Aksayacak yer neresini görüyorsunuz?’ diye. Kimi diyor ki ‘90’ıncı gün sandığı koymayabilir.’ Anayasa ‘koyar’ diyor. ‘90’ıncı gün sandığı koymayabilir’i bırak, istifa eden milletvekillerinin istifasını kabul etmeyebilir. Bu bir yöntem. İstifa ederse bir milletvekili yedi gün içinde Meclis Başkanlığı imzanın doğru olup olmadığına bakıyor. Sonra da Meclis Genel Kurulu’na sunup oyluyor, kabul edenler, etmeyenler diye.