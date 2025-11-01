Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ara tatil kaç gün sürecek?
Kasım ara tatili için geri sayım sürüyor. 8 Eylül tarihi itibarıyla dersbaşı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kasım ara tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Ara tatil, Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim takvimini yayımlamasının ardından netlik kazandı. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte detaylar...
Kasım ayının girişiyle birlikte, ara tatili gündemdeki yerini aldı. 1. ara tatil kasım ayında, Sömestr tatili ise ocak ayında başlayacak. İlk ara tatile kısa bir süre kala öğrenciler, ara tatil tarihlerini ve tatilin kaç gün süreceğini mercek altına aldı. Peki, "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil kaç gün sürecek?" İşte ayrıntılar...
ARA TATİL (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
Ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.