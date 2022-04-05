Ara tatilde Uğur Böceği ile Kara Kedi

Bir hafta sürecek ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler heyecanla tatili beklerken alışveriş merkezleri de çocuklara özel eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Trump AVM'de 9-17 Nisan tarihleri arasında çocukların çok sevdiği çizgi film Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi sahnelenecek. Ara tatil boyunca her gün ücretsiz olarak gerçekleşecek sahne şovunda, çocuklar eğlenecek. Gösteri sonunda tüm çocuklara iki kahramanın posteri hediye edilecek.

Fransız yapımı aksiyon & macera animasyon dizisi olan Uğur Böceği ve Kara Kedi, yeni maceralarıyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Sahne şovu her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde toplam dört seans olarak yapılacak.