Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik 12-30 Temmuz tarihleri arasında 11 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 ton 218 kilo kubar, 22 kilo toz esrar olmak üzere 1 ton 240 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 kişinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, firari olan 2 kişinin arandığı bildirildi.





ARABA LASTİĞİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Uyuşturucu tacirlerinin, batı illerine götürdüğü uyuşturucunun ele geçirilmesini engellemek için farklı yöntemler kullandığı dikkat çekti. Ancak tacirlerin yöntemleri polisin dikkatinden kaçmadı. Ele geçen 1 ton 240 kilo esrarın bir bölümünün arabanın lastiğinin içinde taşındığı belirlendi. Ayrıca uyuşturucu tacirlerinin sebze ve meyve kasaları arasında, halı arasında uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalıştığı tespit edildi.

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