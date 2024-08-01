Aranan Adam filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Aranan Adam filmi konusu nedir?
Aranan Adam (Wanted Man) filmi 1 Ağustos saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Michael Paré'nin paylaştığı Aranan Adam filmi 2024 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, Aranan Adam filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Aranan Adam filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...
Aranan Adam filmi beyaz perdenin ardından bu akşam Show TV'de sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Aksiyon ve gerilim türlerini içinde barındıran Aranan Adam (Wanted Man) filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile ekranlara geliyor. Peki, "Aranan Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Aranan Adam filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
ARANAN ADAM (WANTED MAN) KONUSU NEDİR?
Bir kartel çatışması birkaç DEA görevlisini öldürdüğünde, yaşlanan bir polis memuru bir görgü tanığı bulmalı ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmelidir. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.
ARANAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?
Dolph Lundgren
Kelsey Grammer
Michael Paré