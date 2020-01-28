Aranan cezaevi firarisi ölü bulundu

Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi´nde kullanılmayan bir evde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede çürümüş erkek cesedinin Mehmet Eyi´ye ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eyi´nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedi bulunan Mehmet Eyi´nin en az 6 ay önce öldüğü belirlenirken, açık cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davadan 5 ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.