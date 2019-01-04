Rodrigues ilaç oldu!

UEFA’nın Finansal Fair-Play yaptırımları çerçevesinde oyuncu satmadan yeni bir transfer yapamayan Galatasaray’da Rodrigues’den gelecek para adeta ilaç olacak.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Alan Carvalho’ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Cimbom, kiralamak üzere olduğu Demba Ba için de Çin kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek. Ancak Rodrigues’in yerini doldurmak için bir kanat oyuncusu arayışına giren Sarı-Kırmızılılar, bunun yanı sıra stopere yapılacak takviyede bu parayı kullanacak.

Ancak Yeşil-Burun Adalı yıldızın satışından gelecek 10 milyon Euro civarındaki paranın tamamını bu transfer döneminde harcamak istemeyen Cengiz yönetiminin, bulunan kaynaktan yaz transfer döneminde de faydalanmak istediği öğrenildi.

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