Serdar Aziz’i satış listesine koyan Galatasaray, stoper transferi için düğmeye bastı...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Ligin ikinci yarısı başlamadan kadroya yeni bir savunmacı almak isteyen Cimbom’da listenin başında Manchester City’le sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Eliaquim Mangala yer alıyor. Ancak 28 yaşındaki stoperin peşinde olan tek kulüp Galatasaray değil…

Fransız futbolcunun transferi için İnter ve Marsilya kulüpleriyle yarışa giren Aslan, Mangala’yı ikna etmenin yollarını arıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de sol ayaklı olması nedeniyle ısrarla istediği Mangala için Fernando’nun da kolları sıvadığı öğrenildi. 3 sezon birlikte oynadıkları Porto’dan 2014 yazında Manchester City’ye transfer olan Fernando ve Mangala’nın dostluğundan faydalanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuyu devreye soktu.

Porto ve Manchester City’de uzun yıllar top koşturduğu Mangala’ya Galatasaray’ı ve İstanbul’daki yaşamı anlatan Fernando’nun, eski takım arkadaşına Türkiye’ye gelmesi yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi. Galatasaray taraftarının takımlarına olan bağlılığından da bahseden Fernando’ya şimdilik kesin bir yanıt vermeyen Mangala’nın düşünmek için süre istediği ifade edildi.

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