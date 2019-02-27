Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçıların ellerindeki tarihi eserleri satmak için Arap şeyhi arayışına girdiklerini tespit etti.

ARAPÇA BİLEN 3 POLİS SEÇİLDİ, ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ



Operasyon için Arapça bilen 2 erkek, 1 kadın polis memuru seçildi. Polislere Arap şeyhlerinin nasıl davrandığı konusunda 3 ay özel eğitim verildi. Bir erkek polis Arap şeyhi, kadın polis şeyhin karısı, diğer polis de Arap arkeolog rolünü üstlendi.

FİLM GİBİ OPERASYON



Özel eğitimli 3 polis, tarihi eser kaçakçılarıyla iletişime geçti. Ellerindeki tarihi eserleri Arap şeyhine satarak zengin olma hayalini kuran 2 zanlı, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların yurt dışına satmayı planladıkları mermer mezar steli, heykel parçaları, tarihi objeler ve bin 239 adet sikke ele geçirildi.