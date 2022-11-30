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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'yla birlikte Arap taraftarlar da "tek yürek" oldu. Suudi Arabistan'ın Arjantin, Fas'ın ise Belçika maçında aldığı galibiyetler yankı uyandırdı

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  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ve Fas'ın maçlarda zafer kazanması tüm Arap taraftarları sevindirdi.

     
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Körfez'den Atlas Okyanusu'na kadar uzanan Arap ülkelerinin bayrakları farklı olsa da milli takımların başarısıyla Arap dünyasının kalbi tek yürek atıyor.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Cezayir’in ev sahipliğinde 1-2 Kasım'da düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi siyasetçileri bir araya getirirken, futbolun sevinci de tüm Arap halklarının bir araya gelmesini sağladı.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Suudi Arabistan'ın dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Lionel Messi'nin oynadığı Arjantin'i beklenmedik bir zaferle 2-1 mağlup etmesi, sıkıntılarla boğuşan Yemen'den abluka altındaki Gazze'ye kadar adeta Suudi Arabistan'daki gibi sevinçle karşılandı.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    1982'DEN BERİ İLK

    Suudi Arabistan- Arjantin maçında, bulduğu bir golle öne geçen ve üç golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Arjantin, ikinci yarıda Suudi Arabistan'ın attığı iki golle yenildi.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Dünya Kupası'nın favori takımlarından birisine karşı zafer elde eden Suudi Arabistan, coğrafyada yaşanan birtakım sıkıntılara rağmen Arap dünyasını sevince boğdu.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Cezayir Milli Takımı'nın 1982'de Almanya'yı 2-1 yenmesinden bu yana hiçbir Arap milli takımı bu çapta bir başarı elde edememişti.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Fas'ın, Belçika karşısında iki golle sürpriz bir galibiyet kazanarak Brezilya'dan sonra grupta ikinci olması, 2022 Dünya Kupası'nda Arap dünyasını sevindiren diğer bir önemli zafer oldu.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Bu maçtan 9 gün önce oynanan kupa öncesi hazırlık maçında Mısır'ın Belçika'yı 2-1 yenmesinin ardından, Fas'ın galibiyeti Belçika'nın prestijini sarstı.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Fas'ı desteklemek için tribünlere gelen Cezayirli taraftarların Faslılarla birlikte "Kardeşiz, kardeşiz, düşman değiliz" sloganı atması, Araplar arasındaki kardeşliği perçinledi.

     
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Katar medyası, 2022 Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, Fas, Tunus ve Katar taraftar gruplarının, Arap Taraftar Birliği kurarak dört milli takımın desteklenmesi için ortak marşlar yazma kararı aldığına yer verdi.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    SECDELERİ GÜNDEM OLDU

    Faslı futbolcuların şükür secdesi yapması gündem oldu. Fas milli takımından Zakaria Aboukhlal’in Belçika'ya ikinci golü atmasının ardından şükür secdesine giden Faslı oyuncuların fotoğrafları paylaşıldı.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Faslı sosyal medya kullanıcıları "Atlas'ın Aslanları", kaleci Yassine Bounou'ya ithafen "Bounou" ve defans oyuncusu Noussair Mazraoui'ye ithafen "Mazraoui" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Ülkede ise başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka ve Marakeş gibi ülkenin diğer şehirlerinde de milli takımın galibiyeti coşkuyla kutlandı.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.
  • Arap taraftarlar 2022 Dünya Kupası'yla "tek yürek" oldu

    Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini çıkardı.

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