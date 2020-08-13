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Araplar ve muhalif Kürtler, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı denge arayışında

ABD Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yerel yönetim inşasını desteklemeye devam ederken, örgüte karşı denge arayan Arap aşiretleri, muhalif Kürtler ve Süryaniler siyasi blok oluşturdu.

Araplar ve muhalif Kürtler, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı denge arayışında
AA

ABD ve Fransa gibi Batılı güçler, YPG/PKK'yı Suriye'nin kuzeyinde desteklemeyi sürdürürken, örgütün işgal ve baskısından rahatsız olan yerel unsurlar güçlerini birleştirmeye çalışıyor.

Söz konusu ülkelerin baskı ve telkinleriyle ENKS ile YPG/PKK, ortak yönetim kurulması konusunda temel konularda uzlaşmaya varmıştı.

Ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Barzani ailesinin himaye ettiği ENKS, örgütten güç paylaşımı, rejimden kalan kamu kurumlarının idaresi, PKK'nın Kandil kadrolarının bölgeden gönderilmesi, sivillerin zorla silah altına alınmaya devam edilmesi gibi konularda istediklerini alamadı.

ABD'nin baskısı nedeniyle YPG/PKK'nın dayatmalarına boyun eğmek zorunda kalan Arap aşiretleri de kendilerini her alanda kısıtlayan örgütün muamelelerinden uzun süredir şikayetçi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ENKS, Süryaniler ve Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisi, terör örgütüne karşı görece denge oluşturabilmek amacıyla ''Barış ve Özgürlük'' adlı bir siyasi blok kurdu. Blok, henüz YPG/PKK güdümünde olmayan kuruluş, grup ya da unsurları bir araya toplayıp büyümeyi amaçlıyor.

Bloğun ileri gelenleri Haseke'de toplantılar yaptıkları ABD'li yetkililere, ABD'nin bölgenin kontrolünü yerel sakinlerine bırakma iddiasını hayata geçirmekte samimi olması durumunda YPG/PKK'yı dizginlemesi gerektiğini iletti.

Aşiret meclisine başkanlık eden Ahmet Carba, örgütün sözde yönetiminin yeniden yapılandırılması durumunda bunun tepe yöneticisi olmak istediğini ABD'li yetkililere bir kez daha iletti.

Carba ve ENKS, Amerikalılardan, Irak-Suriye-Ürdün sınırındaki Tenef bölgesinde varlık gösteren silahlı "Nuhbe Güçleri" ile ENKS'ye bağlı peşmergelerin en yakın zamanda kuzeyde konuşlanmasına izin verilmesi için söz aldı.

Nuhbe Güçleri güçleri Carba tarafından kurulmuştu. YPG/PKK, Carba'ya yaşadığı anlaşmazlık üzerine bu silahlı grubu ülkenin kuzeyinde işgal ettiği sahadan çıkarmıştı.

Bir dönem Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığı yapan Carba, halihazırda "Geleceğin Suriyesi Akımı" grubunun başında.

ABD’nin 2016-2018 döneminde Arap aşiretler ile YPG/PKK arasında ittifak kurma çabasına girdiği sırada örgütle ilişkileri güçlenen Carba, daha sonra örgütün baskısıyla etkisizleşmişti.

,Ethem Emre Özcan

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