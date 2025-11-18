Habertürk
Habertürk
        Aras Dağları sisler altında görüntülendi

        Aras Dağları sisler altında görüntülendi

        Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Dağları, sisler altındaki haliyle güzel görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:30
        1

        Iğdır ile Ağrı sınırlarını oluşturan ve Erzurum'a kadar uzayan Aras Dağları, her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

        2

        Birçok doğasever ve sporcuyu ağırlayan dağlar, özellikle bu mevsimdeki kar ve sis manzaralarıyla ilgi odağı oluyor.

        3

        Yüksekliği 2 bin 500 metrenin üzerinde olan Aras Dağları'nın sisler içindeki manzaraları Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

        4

        Doğaseverlerden Harun Cengiz, 13 arkadaşıyla bu manzaraları görmek için Aras Dağları Nişankaya zirvesine tırmandıklarını söyledi.

        5

        Cengiz, yılın bu zamanında sisler altındaki manzaraların fotoğraflarını çekmek için etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Bu faaliyette doğa tüm güzelliklerini bize sundu.

        6

        Kar yağışı ve sis altında tırmanış faaliyetimizi yaptık, çok güzel fotoğraflar çektik. Herkesi Iğdır'da oluşan bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

