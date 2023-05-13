Uykunun, uyku süresinin yaklaşık yarısını oluşturan hafif uyku da dahil olmak üzere beş aşaması vardır. Aynı zamanda seslerden rahatsız olma ve dolayısıyla kişinin eşinin horlamasıyla uyanma olasılığının da en yüksek olduğu zamandır. Bu, derin ve REM uykusu aşamalarının kaçırıldığı anlamına gelebilir ki bu da beyin üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir çünkü daha az derin uyku beynin daha hızlı yaşlanması anlamına gelir.