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Araştırma: TikTok'ta Rus paralı askerlere ait videolar '1 milyar kez görüntülendi'

İnternetteki sahte haberler üzerine çalışan ABD merkezli NewsGuard isimli kuruluşun yayımladığı yeni bir rapora göre, TikTok’ta Rusya’nın paralı asker olarak kullandığı Wagner Group'a ait şiddet görüntülerini yücelten yüzlerce video yer alıyor. Raporda bu videoların bir milyardan fazla kez görüntülendiği belirtildi.

Araştırma: TikTok'ta Rus paralı askerlere ait videolar '1 milyar kez görüntülendi'
BBC TÜRKÇE
WagnerReuters

İnternetteki sahte haberler üzerine çalışan ABD merkezli NewsGuard isimli kuruluşun yayımladığı yeni bir rapora göre, TikTok’ta Rusya’nın paralı asker olarak kullandığı Wagner Group'a ait şiddet görüntülerini yücelten yüzlerce video yer alıyor. Raporda bu videoların bir milyardan fazla kez görüntülendiği belirtildi.

Wagner Group, Ukrayna’daki savaş için çok sayıda paralı asker göndermişti.

NewsGuard, bazı videolarda eski bir Rus paralı askerinin infazının da yer aldığını belirtti.

TikTok ise politikalarını ihlal eden herhangi bir içeriğe karşı harekete geçileceğini söyledi.

Raporda, TikTok’ta paralı askerlere ait “şiddet eylemlerini ima eden, gösteren ya da övgüyle bahseden” 160 videonun olduğu belirtildi.

Yine rapora göre, söz konusu videolardan 14’ünde eski Rus paralı asker Yevgeny Nuzhin’in öldürülmesine ait parçalı ya da tam görüntüler var.

Uzmanlar, infaza ait bir videonun kaldırılmadan önce 900 binden fazla izlendiğini söyledi.

Cinayet suçu nedeniyle Ukrayna'da hapis cezasını alan Nuzhin, Wagner tarafından nasıl işe alındığını ve ardından da Ukrayna ordusu tarafından nasıl yakalandığını anlatmıştı. Ukraynalı gazetecilere konuşan Nuzhin, gönüllü olarak taraf değiştirdiğini ve Wagner Group’u kınadığını söylemişti.

Bir mahkum takası sırasında Ruslara iade edildiği düşünülen Nuzhin’in birkaç gün içinde Wagner’le bağlantılı bir Telegram kanalında balyozla öldürüldüğü infaz videosu yayımlandı.

NewsGuard, TikTok'un algoritmasının kullanıcıları şiddet içeren Wagner Group videolarına yönlendirdiğini tespit etti.

Bir uzman, arama çubuğuna “Wagner” yazdığında, TikTok’un “Wagner infazları” ve “Wagner balyoz” aramalarını önerdiğini gördü. Benzer bir Rusça arama da “Wagner PMC”, “Wagner balyoz” ve “Wagner orkestra” gibi önerileri beraberinde getirdi.

Wagner kendi askerlerini “müzisyen” olarak tanımlıyor.

NewsGuard ayrıca 2017’de Suriye'de başka bir Wagner cinayetini gösteren videoların da TikTok'ta yer aldığını ve bunların milyonlarca kullanıcıya ulaştığını tespit etti.

Raporda, platformda Ukraynalılara karşı şiddeti destekleyen başka müzik videolarının da tespit edildiği söylendi.

TikTok’un sözcüsü ise rapora yanıt olarak, platformda nefret veya şiddet içeren içeriklere yer olmadığını söyledi.

NewsGuard tarafından belirlenen videoların birçoğu Perşembe günü itibarıyla platformdan kaldırılmıştı.

Bir TikTok sözcüsü, politikalarına ihlal edildiği tespit edilen içerikler hakkında işlem yapacaklarını söyledi.

Wagner Group, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Yevgeny Prigozhin tarafından kuruldu.

Sosyal medya plaftormu TikTok, Çin merkezli ByteDance şirketine ait.

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