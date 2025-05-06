Arda Güler: Hâlâ o aynı çocuk

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, hem sahadaki performansıyla hem de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

REKLAM

Celta Vigo maçında 60’tan fazla pas denemesiyle %100 isabet oranı yakalayan Arda, bu sezon LaLiga’da bunu başaran ilk orta saha oyuncusu oldu.