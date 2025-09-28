Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arda Güler'in ailesi derbi heyecanına ortak oldu - Magazin haberleri

        Arda Güler'in ailesi derbi heyecanına ortak oldu

        Real Madrid formasıyla Madrid derbisine ilk 11'de çıkan Arda Güler'in heyecanına, Muğla Dalyan'daki karavan kampında annesiyle babası da ortak oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:34 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gururu parkta yaşadılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in ailesi, oğullarının Madrid derbisi heyecanını Muğla'nın turistik beldesi Dalyan'da yaşadı.

        Arda'nın ilk 11'de sahaya çıktığı Atletico Madrid – Real Madrid derbisini, babası Ümit Güler ile annesi Serap Güler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'daki bir karavan kampında takip etti.

        Sülüngür Gölü kıyısına park ettikleri karavanlarında tatil yapan Ümit Güler ile Serap Güler, maç boyunca büyük heyecan yaşadı.

        REKLAM

        Karşılaşmanın 25'inci dakikada Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asiste sevinen çift, 36'ncı dakikada milli yıldızın attığı golle adeta havalara uçarak birbirlerine sarıldı.

        O anları, Güler çiftiyle birlikte derbiyi izleyen Muğlalı sosyal medya içerik üreticisi Murat Cesurdura kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

        Arda Güler'in asisti ve golüyle 2-1 öne geçen Real Madrid, mücadeleyi 5-2 kaybetti. Genç futbolcu, 51'inci dakikada ise bir penaltıya sebep oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #real madrid
        #arda güler
        #Serap Güler
        #Ümit Güler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi