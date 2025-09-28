Arda Güler'in ailesi derbi heyecanına ortak oldu

İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in ailesi, oğullarının Madrid derbisi heyecanını Muğla'nın turistik beldesi Dalyan'da yaşadı.

Arda'nın ilk 11'de sahaya çıktığı Atletico Madrid – Real Madrid derbisini, babası Ümit Güler ile annesi Serap Güler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'daki bir karavan kampında takip etti.

Sülüngür Gölü kıyısına park ettikleri karavanlarında tatil yapan Ümit Güler ile Serap Güler, maç boyunca büyük heyecan yaşadı.

Karşılaşmanın 25'inci dakikada Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asiste sevinen çift, 36'ncı dakikada milli yıldızın attığı golle adeta havalara uçarak birbirlerine sarıldı.

O anları, Güler çiftiyle birlikte derbiyi izleyen Muğlalı sosyal medya içerik üreticisi Murat Cesurdura kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Arda Güler'in asisti ve golüyle 2-1 öne geçen Real Madrid, mücadeleyi 5-2 kaybetti. Genç futbolcu, 51'inci dakikada ise bir penaltıya sebep oldu.