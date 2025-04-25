Arda Özçimen: Ne yazık ki olmadı
Göztepe'nin kalecisi Arda Özçimen, Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 yenilerek elendikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından, "Ne yazık ki olmadı" dedi.
Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak elenen Göztepe'nin file bekçisi Arda Özçimen, açıklamalarda bulundu.
"NE YAZIK Kİ OLMADI"
Arda Özçimen, "Finale çıkıp kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Göztepe taraftarına bu hediyeyi vermek istiyorduk, ne yazık ki olmadı. Önümüzdeki sezon yine kupalara talip olan bir Göztepe olacaktır ama bu sene kazanamadık ne yazık ki." dedi.
HELİTON
Defans oyuncusu Heliton ise, "İstediğimiz sonucu maalesef bu gece alamadık, bunun için çok üzgünüz. Çok fazla finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyorduk. Şu anda başımızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.