Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı

25.07.2018 - 04:01 | Güncelleme:

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan’ın tatili tam gaz devam ediyor. Turan ve eşi önceki gün Bodrum Cennet Koyu’ndaydı. Sıcaktan bunalan futbolcu kendisini serin sulara bıraktı. Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Turan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere yansıdı

  • 1 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan’ın tatili tam gaz devam ediyor. 

  • 2 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre ikili, Marmaris’ten sonra rotayı Bodrum’a çevirdi. 

  • 3 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Turan ve eşi önceki gün Bodrum Cennet Koyu’ndaydı. Sıcaktan bunalan futbolcu kendisini serin sulara bıraktı. 

  • 4 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Turan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere böyle yansıdı. 

  • 5 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Aslıhan Turan, teknenin ön kısmına gelerek ayaklarını suya soktu. 

  • 6 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Bu sırada Arda Turan, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etti. 

  • 7 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Eşinin yanına gelerek "Bizi çekiyorlar, toparlan" diyerek ona havlu getirdi. 

  • 8 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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    Turan ve eşi ilerleyen saatlerde botla açılarak Türkbükü’ne gitti. 

  • 9 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 10 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 11 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 17 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 18 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 19 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 20 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 21 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 22 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 23 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 24 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 25 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 26 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 27 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 28 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 29 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 30 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 31 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 32 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 33 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 34 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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  • 36 Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı - Magazin haberleri
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Yorumlar 5
  • Misafir 33 dakika önce
    Arda turan ,nihat doğan ,seda sayan bunlar aynı ürünün mamulü .... Demet Akalın , müge anlı daha dürüst bunlardan
  • Misafir 1 saat önce
    Bu kadar vebali nasıl öder bilmem evi yıkılan onlarca aile dualarını eksik etmez
  • Misafir 43 dakika önce
    Tamam eleştirinde bu kadar abartmayın be kardeşim.Bir rahat bırakın adamı.
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