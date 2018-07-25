Arda Turan eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum Cennet Koyu’ndaydı

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan’ın tatili tam gaz devam ediyor. Turan ve eşi önceki gün Bodrum Cennet Koyu’ndaydı. Sıcaktan bunalan futbolcu kendisini serin sulara bıraktı. Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Turan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere yansıdı