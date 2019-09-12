Arda Turan kararı tartışma yarattı

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili kararın açıklanmasının ardından tepkiler gecikmedi. Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Esin Övet de, bugünkü köşelerinde Arda Turan'ı yazdı.

Fatih Altaylı:

MAHKUM OLDUN ARDA

Arda Turan’ın Berkay Şahin’e saldırması ve ruhsatsız silahla hastane basması ile ilgili dava sonuçlandı.

Dava sonunda Arda Turan zafer kazanmış gibi sevindi.

Ve “Beraat ettim, aklandım” gibisinden lakırdılar sarf etti.

Oysa böyle bir durum yok.

Arda bal gibi mahkum oldu.

Sadece hakim, Arda’nın daha önce suç işlememiş olmasına ve bundan sonra da işlemeyeceğine olan inancı nedeniyle “kararın açıklanmasını erteledi”.

Son derece sıradan bir işlem.

Arda davayı kaybetti.

Ancak hapse girmeyecek.

Ancak 5 yıl içinde bir daha suç işler ve mahkum olursa bu suçtan aldığı ceza açıklanacak ve hapse girecek.

Yani burada “Beraat ettim” diyecek bir şey yok.

Ama “Ucuz kurtardım” diye sevinmesinde bir beis yok.

Ama Türkiye böyle bir ülke zaten.

Bu gibi suçlarda sadece Arda değil, herkes ucuz kurtarıyor.

Ah Arda ah...

Senin yeteneğindeki meslektaşların şampiyonluklara sevinirken

sen hapisten kurtulduğuna seviniyorsun.

Mutlu musun kardeşim!

Esin Övet:

ADALETİN BU MU TÜRKİYE?

Arda Turan ruhsatsız silah taşıma, silahla ateş etme, kasten yaralama suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıyor.

Ama, lakin, fakat.

Bu cezaların açıklanması geri bırakılıyor.

Beş yıl içinde kasıtlı suç işlemezse bu olay hiç yaşanmamış gibi olacak. Yani ne sabıka, ne de bir gün hapis cezası.

Tabii böyle bir karar çıkınca da “Beraat ettim, hak yerini buldu” nidaları atıyor.

E haklı tabii.

Kim olsa yapar.

Yani Berkay’ın burnunu kırması, iddia edildiği gibi sözlü taciz uygulaması üstüne üstlük hastane basıp silahla ateş etmesinin karşılığı tamamen bu şekilde ödeniyorsa Arda Turan neden nidalar atmasın?

O sevinmeyecek de kim sevinecek?

Üstüne üstlük bir de tacizden beraat ediyor.

Yani “Tacize uğrayan kadın zaten canım. Kadınlar yalan söyler” diyerek adaletimiz erkeği koruyor. E bir de o erkek “Arda Turan olursa” daha da koruyor.

Yani Arda nidalar atmayacak, eğlenmeyecek kim eğlenecek?

Parti yapsa yeridir?

Bu tür adamlar çoğalırsa ne yapacağız?

Peki hadi bir düşünelim.

Sıradan bir vatandaş tüm bunları yapsa. Hastane bassa.

Birinin burnunu kırsa ve burnu kırılan kişi “Karıma taciz var” dese.

Sonra da mahkemede bir ceza verilse. Ama Arda Turan’a uygulanan cezanın fazlası verilse?

O kişi “Hakim Bey, Arda Turan’da bu suçların hepsini işledi. Ama ona bu kadar ceza verdiniz. Bana neden fazlasını veriyorsunuz” dese hakim ne yanıt verecek?

“O Arda Turan haddini bil” diyecek?

Ki önceki gün mahkemenin sonucundan aynen böyle bir şey ortaya çıkmıştır.

Adalet gerçekten neye göre belirleniyor?

Gerçekten bu ülkede adalet yok mu?

Ya “Arda'ya bu kadar ceza verilmiş. Hastane basalım. Adamın burnunu kıralım, bilmem ne yapalım” diyen adamlar çoğalırsa.

Zaten verilen karar ortada?

O zaman ne olacak?

Prof. Vahit Bıçak:

"KİMSEYE AYRICALIK OLMAZ"

Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza ve Ceza Muhakemesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Bıçak, kanun önünde eşitlik ilkesine dikkat çektiği değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Suçlar, herkes için geçerlidir. Suçların karşılığı verilen cezalar da herkes için aynı olmalıdır. Anayasa’da hüküm altına alınan eşitlik ilkesi bunu gerektirir. Kişilerin ünlü olması, tanınır olması, meşhur olmaları gibi nedenler adalet sisteminin, Mahkemelerin kendilerine kıyak geçmesini, tolerans göstermesini gerektirmez. Her ne sebeple olursa olsun, kişiler arasında ayrımcılık yapılamaz, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı işlem yapılamaz. Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur. Ceza Kanununun uygulanmasında kişiler arasında; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiç kimseye ayrıcalık tanınmaz.

"ADALETE GÜVENİ ZEDELER"

Silahlı tehdit suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Sarkıntılık suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Bu suçların HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) yoluyla cezasız bırakılması haksızlık oluşturduğu gibi, toplumumuzun adalet sistemine duyması gereken güven ve inancı zedeler. Benzer davranışta bulunmak isteyenleri cesaretlendirir. Suç işleyenlere ceza verilmesi, benzer suçları işlemeyi aklından geçirenler üzerinde caydırıcı bir etki doğurur. Ceza verilmemesi ise, benzer suç işlemeyi düşünenleri cesaretlendirir ve teşvik eder.

İstinaf veya temyiz aşamasında bu haksızlık giderilebileceği gibi Adalet Bakanımız da kanun yararına bozma yoluyla konuyu Yargıtay’ın önüne getirerek adaletin tecelli etmesine katkıda bulunabilir.

ECE ÜNER ALKIŞ TOPLADI

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, kararla ilgili haberi anlatırken "Arda Turan bizim yerimize manşet atmış, biz de onun yerine gol atalım" dedikten sonra "Birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girip sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi?" ifadeleriyle haberi anlattı. Ece Üner'in bu sözleri sosyal medyada alkış topladı.

12 YILA KADAR İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz", kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde "kasten yaralama", korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda "silahla ateş etme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

HÜKÜM GERİYE BIRAKILDI

Mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında ''hakaret'' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Arda Turan'ın ise ''cinsel taciz'' suçundan beraatine, ''ruhsatsız silah taşımak''tan 10 ay, ''korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek''ten 10 ay ve ''kasten yaralama'' suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.