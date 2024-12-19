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        Haberler Gündem Güncel Ardahan'da 136 yerleşim yeri yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Ardahan'da 136 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:37
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        Ardahan'da 136 yerleşim yeri yolu kapandı
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        Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 51, Göle'de 14, Posof'ta 48, Damal'da 7, Çıldır'da 2 ve Hanak ilçesinde de 14 olmak üzere 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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