Huzurevi sakininin, otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti

ARDAHAN Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 2 çocuk annesi Atike Değerli'nin (74), otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. Değerli, bu hayalini kendi otomobili ile gerçekleştiren huzurevi müdürüne teşekkür etti.

Geçen yıl yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi. Görevliler, Değerli'nin bu talebini huzurevi müdürü Nurettin Kesler'e iletti. Kesler, sağ diz altı ampütasyon olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirip, sevdiği şarkıları da açarak il merkezinde gezintiye çıktı. Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden ve güzel bir gün geçiren Değerli, huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.