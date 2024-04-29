Ardahan'da lise pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

ARDAHAN'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ardahan Valiliği, konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetleri nedeniyle öğretmenleri nezaretinde hastaneye götürüldü. Hastanede kan tahlili alınarak tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı taburcu edilerek pansiyonlarına gönderildi.

Ardahan Valiliği konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada konunun yakından takip edildiği belirtilerek şöyle denildi: