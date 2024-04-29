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        Ardahan'da lise pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

        ARDAHAN'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:00
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        Ardahan'da lise pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
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        ARDAHAN'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ardahan Valiliği, konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

        Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetleri nedeniyle öğretmenleri nezaretinde hastaneye götürüldü. Hastanede kan tahlili alınarak tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı taburcu edilerek pansiyonlarına gönderildi.

        Ardahan Valiliği konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada konunun yakından takip edildiği belirtilerek şöyle denildi:

        “29 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkez Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrencimiz; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetlerle öğretmenleri nezaretinde Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Pansiyonda öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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