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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarından düştü! 5 kişi ağır yaralandı

        Kontrolden çıkıp istinat duvarından düştü! 5 kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'de 140 kilometre hızla giden otomobil 8 metre yükseklikten düştü. Kazada 5 ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:54 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:30
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su birikintisine girerek kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

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        Kazada otomobildeki 5 kişi ağır yaralandı. Otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından 50 kilometre hız sınırı olan bir sokakta 140 kilometre hızla gittiği tespit edildi.

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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan E.T.T. idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı.

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        Yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü.

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        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Araç içinde bulunan sürücü E.T.T. ile yolcular İ.G., B.G., E.A. ve Y.E.S. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.

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        POLİS HIZ TESPİTİ YAPTI

        Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından otomobilin, hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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