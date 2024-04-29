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        Ardahan'da 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu desteği

        Ardahan'da meraların korunması amacıyla 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:28
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        Ardahan'da 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu desteği
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        Ardahan'da meraların korunması amacıyla 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliğince kentteki meraların geliştirilmesi ve ıslahı amacıyla uygulanan projeler kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Ardahan Şube Müdürlüğünde program düzenlendi.

        Kentteki 210 üreticiye, 3 bin dekar alana ekilmesi için 45 ton korunga tohumu verildi.

        Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, dağıtım sonrası gazetecilere, meraları aşırı otlatmaktan kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Ardahan'daki tarımın gelişmesi için projelerin sürdüğünü, bu çalışmanın bunlardan biri olduğunu ifade eden Cineviz, şunları kaydetti:

        "Meralardaki baskıyı azaltmaya yönelik düşünceye sahibiz. Bu bitki sadece bir yem özelliğine sahip bir bitki değil, aynı zamanda, arıcılarımız için de çok kıymetli. Nektar noktasında arıcılarımızı destekleyen bir özelliğe sahiptir. Bu anlamda hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak hem de arıcılarımızın daha verimli bir sezon geçirmesini temin etmek amacındayız. Korunga bitkimizi Ardahan'ın verimli topraklarıyla buluşturmak bizleri mutlu etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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