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        Ardahan'da dağlar yeniden beyaza büründü

        ARDAHAN'da kışın yağan kar, henüz tamamen erimeden, dün geceki yağışla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:50
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        Ardahan'da dağlar yeniden beyaza büründü
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        ARDAHAN’da kışın yağan kar, henüz tamamen erimeden, dün geceki yağışla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

        Ardahan'da dün sabahtan itibaren, gün boyu devam eden yağmur, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde henüz tamamen erimeyen karın üzerine bir kez daha kar yağdı. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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