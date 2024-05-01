Ardahan'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı

Ekipler, il ve ilçelerde nisan ayı içinde birçok suçtan aranan 58 şüpheliyi ikametlerinde yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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