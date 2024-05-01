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        Ardahan'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı

        Ardahan'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:47
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        Ardahan'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı
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        Ardahan'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 58 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, il ve ilçelerde nisan ayı içinde birçok suçtan aranan 58 şüpheliyi ikametlerinde yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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