Ardahan Valisi Çiçek: "İlimiz geneli için 'UNESCO Jeopark' statüsü almak istiyoruz"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Yeniköy Ziyaret Deresi Kanyonu ile Kalecik Kalesini ziyaretinde, "İlimiz geneli için 'UNESCO Jeopark' statüsü almak istiyoruz." dedi.

Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Semih Cembekli ve Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ile Ziyaret Deresi Kanyonu ve Kalecik Kalesi bölgesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Kura Nehri ve sarıçamlarla bütünleşen Ziyaret Deresi Kanyonu ve Kalecik Kalesi'nin doğa turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.