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        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

        Ardahan'da etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere vatandaşlar yem verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:43
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        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi
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        Ardahan'da etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere vatandaşlar yem verdi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü kentte, soğuklar, kırağı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Milli Egemenlik Parkı'nın simgesi olan ve soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri vatandaşlar yemlerle besledi.

        Vatandaşlardan Muhammet Bulutlar, AA muhabirine, son günlerde kentte yaşanan soğuk nedeniyle güvercinlerin artık yem bulmakta zorlandığını belirterek, "Bu sabah soğuk kendini gösterdi. Ben de arkadaşımla gelip güvercinlere yem verdim. Onlar yemlenince biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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