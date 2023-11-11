Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi
Ardahan'da etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere vatandaşlar yem verdi.
Ardahan'da etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere vatandaşlar yem verdi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü kentte, soğuklar, kırağı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.
Milli Egemenlik Parkı'nın simgesi olan ve soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri vatandaşlar yemlerle besledi.
Vatandaşlardan Muhammet Bulutlar, AA muhabirine, son günlerde kentte yaşanan soğuk nedeniyle güvercinlerin artık yem bulmakta zorlandığını belirterek, "Bu sabah soğuk kendini gösterdi. Ben de arkadaşımla gelip güvercinlere yem verdim. Onlar yemlenince biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
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