Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı

        Ardahan'da bir günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da bir günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.

        Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan 6 engelli için asker eğlencesi düzenlendi.

        Programa katılan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, engellilerle yemek yedi.

        Merkezin bahçesinde vatandaşlar ve engellilerle halay çeken Vali Çiçek, temsili askerlik yapacak kişilerin heyecanına ortak oldu.

        Daha sonra Çiçek çifti, engellilerin avuçlarına askerlik kınası sürdü.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Yakup Papaker, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, ilgili kurum amirleri ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
        Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
        Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
        Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
        Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'a dolu yağdı
        Ardahan'a dolu yağdı