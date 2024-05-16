Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.158,63 %-0,15
        DOLAR 32,1713 %-0,14
        EURO 35,0853 %0,05
        GRAM ALTIN 2.470,60 %0,11
        FAİZ 42,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,62 %-0,27
        BITCOIN 65.864,00 %-0,18
        GBP/TRY 40,8736 %-0,02
        EUR/USD 1,0882 %-0,02
        BRENT 83,16 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 4.039,44 %0,11
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Part time çalışanların hakları - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Part time çalışanların hakları

        Ayda 30 saatten az olmak üzere part time çalışan işçiler ile işveren arasında kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanır. İşveren part time çalışanlarla tam süreli çalışan işçiler arasında ayrım yapamaz. Koşulların sağlanması halinde yıllık izin ve kıdem tazminatı hakkından yararlanırlar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, part time çalışanların haklarını yazdı

        Giriş: 16.05.2024 - 07:57 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Kanunu’na göre, haftalık çalışma süresi tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçilere göre önemli ölçüde daha az belirlenen işçiler için “kısmi süreli” iş sözleşmesi yapılır. Yönetmeliğe göre ise haftada 30 saat ve altındaki çalışma süreleri için kısmi süreli iş sözleşmesi yapılması gerekiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, işin niteliğinden kaynaklı haklı bir neden olmadıkça tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

        REKLAM

        İşyerinde işçilerin niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme talepleri işverence dikkate alınır.

        YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI VARDIR

        Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli işçiler gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamazlar. Bir yıl çalıştıktan sonra izin hakkı elde ederler.

        Kısmi süreli çalışanlar, hak ettikleri izinleri, kısmi süreli iş günlerinde çalışmamak suretiyle kullanırlar. Part time çalışanların izin süreleri de normal çalışanlarla aynıdır. İşveren, kullanılmayan yıllık izin ücretini, iş akdinin sona erdiği tarihte ödemek zorundadır.

        PART TİME ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI

        Kısmi süreli çalışanlar, kıdem tazminatı bakımından da normal çalışanlarla aynı haklara sahiptir. Aynı işverene ait işyerlerinde bir yıl part time çalışan işçiler kıdem tazminatına hak kazanır. Part time çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedilirse veya işçi haklı bir nedenle feshederse kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

        REKLAM

        Kıdem tazminatı tutarı, bir ayda kendisine ödenen ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin ayda 15 gün olmak üzere 4 yıl kısmi süreli çalışmış bir işçiye 60 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

        SİGORTA YAPTIRILMASI ZORUNLU

        Part time çalışanların sosyal güvenlik sigortalarının yaptırılması zorunludur. İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmışsa kısmi süreli çalışan işçilerin ay içinde çalıştığı toplam sürenin 7,5 saate bölünmesi suretiyle o ayki prim gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

        Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi kısmi süreli çalışmalarda ise ay içinde çalışılan toplam süre 8 saate bölünerek prim gün sayısı hesaplanır, 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

        EKSİK GÜNLERİN PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYEBİLİR

        Kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak ayda 30 günden az çalışan işçi, eksik günlerin primini kendisi ödeyerek 30’a güne tamamlayabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #part time
        #kısmi süreli iş sözleşmes
        #çağrı üzerine çalışma
        #kıdem tazminatı
        #yıllık izin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
        Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim