Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı

        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipinin etkili olduğu 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

        Doğu'da bir süredir etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araç sürücüleri zincir takarak yoluna devam edebildi.

        Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof’ta da kar yağışı etkili oldu. Yeşile bürünen ilçe merkezinin aksine yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan-Posof arasındaki 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda ulaşım güçlükle sağlandı. Sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

        Posof ilçesinde tarımla uğraşan Cemal Demirci, kar yağışının tarımı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

        Bu arada Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oldu. İlçenin Akyumak köyünde ekili arazi karlar altında kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
        Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'a dolu yağdı
        Ardahan'a dolu yağdı
        Kavılca buğdayı, 3 bin tonluk üretim kapasitesi ile ulusal pazara açıldı
        Kavılca buğdayı, 3 bin tonluk üretim kapasitesi ile ulusal pazara açıldı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı