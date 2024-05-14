Icardi'ye sürpriz talip!
Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'da 2 sezondur sergilediği performansla taraftarın sevgili haline gelen Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları zirvede tutan Arjantinli forvet için İtalya'dan transfer iddiası geldi.
La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Como, Icardi'yi listesine aldı.
Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatılırken, bu nedenle Icardi'nin İtalya'ya dönebileceği ifade edildi.
Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.
45 MAÇTA 42 GOL KATKISI!
Galatasaray'da bu sezon 45 maçta foram giyen Mauro Icardi, 30 gol atıp 12 de asist yaptı.