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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz talip! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'ye sürpriz talip!

        Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:05
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        Galatasaray'da 2 sezondur sergilediği performansla taraftarın sevgili haline gelen Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

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        Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları zirvede tutan Arjantinli forvet için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

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        La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Como, Icardi'yi listesine aldı.

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        Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatılırken, bu nedenle Icardi'nin İtalya'ya dönebileceği ifade edildi.

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        Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

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        45 MAÇTA 42 GOL KATKISI!

        Galatasaray'da bu sezon 45 maçta foram giyen Mauro Icardi, 30 gol atıp 12 de asist yaptı.

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        31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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