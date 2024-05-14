'Titanic', 27 yıldır geçilemedi

20'nci yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan, Titanic'in batması, aradan geçen 112 yıla rağmen gündemde yer alıyor.

Felaketin filmi defalarca çekildi.

Atlas Okyanusu'nun 3.657 metre derinliğinde bulunan Titanic'e ilk dalışı, 1987'de Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet gerçekleştirdi. Gemiye, mürettebata, yolculara ait nesne ve eşyalar, ilk kez 1993'te Nargeolet tarafından su üstüne çıkarıldı. Onun ve diğer dalışlarda başkaları tarafından çıkarılan nesne ve eşyalar, açık artırmalarda servet değerine alıcı buldu /buluyor.

Southampton - New York arasında düzenlenen ilk seferi sırasında 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batan Titanic'te 1.514 kişi hayatını kaybetti. Zamanının en büyük ve hızlı gemisi olan Titanic'e ilgi James Cameron'ın 'Titanic' adlı filmiyle daha da arttı. Gemi, filmi küresel bir fenomen hale getirdi. Örneğin filmin final sahnesinde kullanılan kapı, geçtiğimiz günlerde 718.750 dolara (23 milyon TL) satıldı.

'Rose'u ölmekten kurtaran kapıya, 'Jack'in de sığıp - sığamayacağı yıllarca tartışıldı. Filmin 25'inci yılı olan 2022'de yönetmen James Cameron'ın bilim insanları ve dublörlerden oluşan ekiple yaptığı testlerin sonucunda, her ikisinin de kapının üzerine sığabileceği sonucuna ulaşılmıştı. Ne var ki Cameron, filmin dramasına uygun olması adına 'Jack'in ölmesi gerektiğini söyledi.

Titanic'e olan ilginin yanı sıra sinema tarihinin en çok hasılat yapan filmlerinin açıklanması da gemiye olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Gösterime girdiği 1997'den bu yana aradan geçen 27 yılda gösterime giren binlerce filmden hiçbirinin hasılatı, 'Titanic'in hasılatını geçemedi. 'Titanic'in hasılatına en fazla yaklaşan film, gösterime 2009'da giren yine bir James Cameron filmi olan 'Avatar' oldu.

Aslına bakılacak olursa; sinema tarihinin en çok hasılat yapan ilk 200 filmi arasında 'Titanic', dördüncü sırada, 'Avatar' ise ilk sırada yer alıyor. Ne var ki 'Titanic' ile 'Avatar'ın gösterime girdiği tarihler arasında 12 yıllık fark bulunuyor. O 12 yıl içinde bilet fiyatlarındaki fark göz önünde bulundurulduğunda 'Ttianic'in daha çok hasılat elde ettiği anlaşılıyor. Her iki filmin hasılatlarını, 2024'e uyarlarsak 'Titanic'in 'Avatar'dan 114.208.941 dolar daha fazla hasılat elde ettiği gözler önüne seriliyor.

Söz konusu hasılat listesinde en dikkat çekici filmlerden biri de gösterime 1977'de giren 'Star Wars: Episode IV - A New Hope'... O yıllarda 775.398.507 dolar hasılat elde eden filmin günümüzdeki hasılat karşılığı, 4.102.585.445 dolar.

Günümüzdeki hasılat karşılığı açısından 'Star Wars: Episode IV - A New Hope', ilk 200 listesinde 'Titanic' ve 'Avatar'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu listede, 2000'li yıllardan önce gösterime giren 10 film bulunuyor. Yıllar içinde bilet fiyatlarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, o 10 filmin gördüğü ilgi daha belirgin halde ortaya çıkıyor.

İLK 200 LİSTESİNDE EN ÇOK HASILAT ELDE EDEN 5 FİLM • Avatar (2009)... 2.923.706.026 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 4.266.011.762 $ • Avangers: Endgame (2019)... 2.799.439.100 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 3.418.009.362 $ • Avatar: The Way of Water (2022)... 2.320.250.281 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.552.805.957 $ • Titanic (1997)... 2.264.750.694 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 4.380.220.703 $ • Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)... 2.071.310.218 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.681.166.600 $ REKLAM

2000'li YILLARDAN ÖNCEKİ FİLMLER • Jurrasic Park (1993)... 1.114.456.337 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.409.125.583 $ • Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)... 1.045.558.331 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 1.956.807.409 $ • The Leon King (1994)... 968.750.694 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.038.135.717 $ • Independence Day (1996)... 817.400.891 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 1.633.447.429 $ • E.T. the Extra-Terrestrial (1982)... 792.910.554 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.587.467.775 $ • Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)... 775.398.507 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 4.102.585.445 $ • Forrest Gump (1994)... 678.226.465 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 1.426.907.494 $ • The Sixth Sense (1999)... 672.806.432 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 1.259.185.780 $ • The Lost World: Jurassic Park (1997)... 618.638.999 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 1.196.498.940 $ • Men The Black (1997)... 589.390.539 $ Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 1.139.930.800 $