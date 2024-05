'Titanic', 27 yıldır geçilemedi

20'nci yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan, Titanic'in batması, aradan geçen 112 yıla rağmen gündemde yer alıyor.

Felaketin filmi defalarca çekildi.

Atlas Okyanusu'nun 3.657 metre derinliğinde bulunan Titanic'e ilk dalışı, 1987'de Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet gerçekleştirdi. Gemiye, mürettebata, yolculara ait nesne ve eşyalar, ilk kez 1993'te Nargeolet tarafından su üstüne çıkarıldı. Onun ve diğer dalışlarda başkaları tarafından çıkarılan nesne ve eşyalar, açık artırmalarda servet değerine alıcı buldu /buluyor.

Southampton - New York arasında düzenlenen ilk seferi sırasında 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batan Titanic'te 1.514 kişi hayatını kaybetti.

'Rose'u ölmekten kurtaran kapıya, 'Jack'in de sığıp - sığamayacağı yıllarca tartışıldı. Filmin 25'inci yılı olan 2022'de yönetmen James Cameron'ın bilim insanları ve dublörlerden oluşan ekiple yaptığı testlerin sonucunda, her ikisinin de kapının üzerine sığabileceği sonucuna ulaşılmıştı. Ne var ki Cameron, filmin dramasına uygun olması adına 'Jack'in ölmesi gerektiğini söyledi.

Her iki filmin hasılatlarını, 2024'e uyarlarsak 'Titanic'in 'Avatar'dan 114.208.941 dolar daha fazla hasılat elde ettiği gözler önüne seriliyor.

Söz konusu hasılat listesinde en dikkat çekici filmlerden biri de gösterime 1977'de giren 'Star Wars: Episode IV - A New Hope' ...

Günümüzdeki hasılat karşılığı açısından 'Star Wars: Episode IV - A New Hope', ilk 200 listesinde 'Titanic' ve 'Avatar'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İLK 200 LİSTESİNDE EN ÇOK HASILAT ELDE EDEN 5 FİLM

• Avatar (2009)... 2.923.706.026 $

Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 4.266.011.762 $

• Avangers: Endgame (2019)... 2.799.439.100 $

Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 3.418.009.362 $

• Avatar: The Way of Water (2022)... 2.320.250.281 $

Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.552.805.957 $

• Titanic (1997)... 2.264.750.694 $

Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 4.380.220.703 $

• Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)... 2.071.310.218 $

Günümüzdeki Hasılat Karşılığı... 2.681.166.600 $