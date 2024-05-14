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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı - Emlak Haberleri

        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Emlak Katılım, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 Milyar TL kâr sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:15
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        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
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        Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Emlak Katılım, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 Milyar TL kâr sağlayarak büyümesini sürdürdü.

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        Emlak Katılım, yılın birinci çeyreği itibarıyla; aktif büyüklüğünü 199.3 Milyar TL, toplanan fonlarını da 157.3 Milyar TL seviyesine yükseltti.

        Emlak Katılım’ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ekonomiye sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise 98.3 milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti. Emlak Katılım 2024 yılı birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

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