Amsterdam Üniversitesi, Filistin eylemleri nedeniyle kampüslerini kapattı

UvA, Utrecht, Leiden gibi üniversitelerdeki eylemler sonlandırılırken, Maastricht, Groningen ve Radboud Üniversitesindeki yerleşme eylemleri sürüyor.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.