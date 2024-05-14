İbrahim öğretmen öleli 1 hafta oldu! Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
İstanbul'da geçen hafta 7 Mayıs'ta, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasında okuldan atılan bir öğrencisi tarafından silahla öldürülmesinin ardından Elazığ'da, 8. sınıf öğrencisi A.B., sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.'yi koridorda bacağından bıçakladı. A.B. gözaltına alındı
Türkiye, geçen hafta İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir lisede yaşanan cinayetle şoke olmuştu. Disiplinsizlik nedeniyle okuldan atılan Irak asıllı Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ı, odasında silahla vurarak öldürmüştü.
KOPYA ÇEKERKEN ÖĞRETMEN YAKALADI
Elazığ'da, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu'nda bu sabah saatlerinde yaşandı. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.
ÖĞRETMEN KAĞIDINI ALDI
Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.
ÖĞRETMENİ KORİDORDA BIÇAKLADI
Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A.B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA
A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.