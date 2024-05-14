Zamansız güzellik: 95 yaşındaki kadın olumsuz yorumlara rağmen modayı yeniden tanımlıyor!

1928'DE DOĞDU!

1928 yılında dünyaya gelen Helen, kendine özgü beyaz saçları ve kıyafetleriyle sosyal medyada üç milyondan fazla takipçiyle "en trend büyükanne" lakabını aldı. Helen, sosyal medyada ne zaman bir fotoğraf paylaşsa, cesur moda anlayışıyla görenleri hayran bırakıyor. Pek çok kişi onun, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğu söylemini kanıtladığına inanıyor.