İspanyollar duyurdu: Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
Süper Lig'de şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i gündemine aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde de çalışmalara başladı.
Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da yankı uyandıracak isimleri gündemine aldı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Sarı-Kırmızılı ekip Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan Donny van de Beek'in peşine düştü.
Galatasaray'ın geçen sezon da ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadrosuna katmaya kararlı olduğu kaydedildi.
INTER VE SOCIECDAD DA DEVREDE
Galatasaray'ın Manchester United'ın kadroda düşünmediği Hollandalı'yı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Yıldız futbolcu Inter ve Real Sociedad'ın da gündeminde yer alıyor.
Bonservisi Manchester United'da bulunan Donny van de Beek, kariyerine Ajax altyapısında başladı.
27 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 yılında 39 milyon euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer oldu.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Hollandalı futbolcunun ManU ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.