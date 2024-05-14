Bayezid Külliyesi'nin 'Deliler Mezarlığı' zamana yenik düştü

Bunun dışında günümüzde bile şu anda akıl hastaları toplumla şu anda çok sosyalleşebilme imkanı bulamıyorlar. Genelde toplumdan dışlanıyorlar. O dönemde de böyle bir sebepten ya da diğer insanların, bu kişilerin akıl hastalıklarının bulaşıcı olacağını düşündükleri için ayrı bir mezarlıkla onları kendilerinden izole etmiş olabilirler. O dönemde Avrupa'da bile akıl hastalarına bu gözle bakılıp yakılırken yine de Osmanlı onları ayrı bir mezarlık yapma imkanı tanımış" diye konuştu.