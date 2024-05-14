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        Haberler Gündem Güncel Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler! - Güncel haberler

        Yoğun bakıma zorla girip, hastaları tehlikeye attılar

        Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden bir hastanın yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi. Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakım servisine giren aralarında kadınların da olduğu 5-6 kişilik grup, diğer hastaların da hayatını tehlikeye attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:28
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        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
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        Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden hastanın yakınları, şifreli kapıyı zorla açarak içeriye girdi.

        DHA'nın haberine göre içinde kadınların da bulunduğu 5-6 kişilik grup, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin engellemek istemesine rağmen yoğun bakıma girerek diğer hastaların da hayatını tehlikeye attı.

        ŞİFRELİ KAPIYI ZORLADILAR

        Sağlık çalışanları 'beyaz kod' uyarısı vererek yardım istedi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan hasta yakınları hakkında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta L.K. (62), rahatsızlanarak zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan hastanın durumu kötüleşti, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

        Müdahale sırasında yoğun bakım servisi önünde bekleyen yakınları, hekimlerin vefat haberini bildirmesinden sonra 'son bir kez görmek istediklerini' söyleyerek yoğun bakım ünitesine girmek istedi. Yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açan, içinde kadınların da bulunduğu grup, doktorların, serviste görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisinin uyarı ile müdahalesine rağmen yoğun bakıma zorla girdi.

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        'BEYAZ KOD' VERİLDİ

        Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik personeli, olaya müdahale ederek grubu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yoğun bakım servisi içinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay nedeniyle 'beyaz kod' uyarısı verildi. Uyarı üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi yoğun bakım servisine sevk edildi. Görüntülerde hasta yakınlarının zorla girdiği yoğun bakımda sağlık durumu kritik olan hastaların olduğu görüldü. Güvenlik görevlileri bir süre mücadele ettikten sonra içeri giren grubu güçlükle dışarı çıkardı. İzole bir ortamda gözetim altında tutulan diğer hastaların sağlık durumlarını hiçe sayan grup hakkında işlem başlatıldı.

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        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        İl Sağlık Müdürlüğü üniteye zorla giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay sırasında saldırı ve hakarete maruz kalan sağlık personelleri de şikayetçi oldu. Denizli Tabip Odası da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli Devlet Hastanesi'nde dün yaşanan müessif olayı şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yoğun bakımda yatan hastaların hayatını tehlikeye atan, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişiler hakkında yetkililere gerekli işlemleri ivedilikle başlatma çağrısı yapıyoruz" denildi.

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