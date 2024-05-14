Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri... Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu. Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller'in takımdan ayrılacağı belirtilirken Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi.
Teknik direktör arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu.
Bild'de yer alan habere göre, takımdaki durumundan mutlu olmayan Sebastian Haller, ayrılmak istiyor.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bu sezon sadece 18 resmi maçta görev aldı.
Beşiktaş'ın ara transferin ardından yaz dönemi için de Haller'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.
Dortmund'a imzasından kısa bir süre sonra kanser teşhisi konulsa da hastalığını atlatan Haller, kritik gollere imza atsa da gözden düştü.
BENFICA'DAN DI MARIA AÇIKLAMASI
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Arouca karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.
Alman teknik direktör, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.
Schmidt, "Umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, şunları söylemişti:
"Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil."
"Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular."
Benfica'da bu sezon 48 maçta süre bulan Arjantinli Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.