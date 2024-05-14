Birinci güzel ünvanını bıraktı, ikinci güzel de tacı reddetti

ABD GÜZELİ RUH SAĞLIĞI İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Miss USA' organizasyonu zor durumda kaldı. Noelia Voigt, eylül ayında verilen 2023 ABD Güzeli (Miss USA 2023) ünvanını bu ayın başlarında bırakmıştı. Voigt, yaptığı açıklamada, "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.

Noelia Voigt'in ünvanı bırakmasının ardından birincilik, Savannah Gankiewicz'e devredilmişti.