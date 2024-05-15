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        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak

        Ardahan'ın Damal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:16
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        Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

        Seyitören köyünde hayvanlarını otlatırken uçamayan kızıl şahini gören Ali Cankan (52), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP ekiplerince teslim alınan şahin, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Kanadı kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        Kuşu bulan Ali Cankan, AA muhabirine, yaralı kuşu ekipler gelene kadar arkadaşının evine götürerek beslediğini söyledi.

        Kuşun iyileşmesini istediklerini belirten Cankan, "Doğaya, yaban hayvanlarına sahip çıkmak ve korumak bizim insanlık görevimiz. Umarım kızıl şahin bir an önce iyileşir de yaşamına devam eder." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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