Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
İstanbul Bağcılar'da, alacak verecek meselesi yüzünden taksi şoförü 28 yaşındaki Furkan G.'nin meslektaşı, 35 yaşındaki Gökhan Göktaş'ı caddenin ortasında öldürdüğü ana ilişkin görüntüler kan dondurdu. Görüntülere Furkan G.'nin, Göktaş'ı göğsünden ve başından vurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaşması yansıdı
İstanbul'da tüyler ürperten olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi.
TELEFONDA TARTIŞMA YAŞANDI
İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş (35) ve Furkan G. (28) telefonla tartıştı.
YANINA GİDİP ÖLDÜRDÜ
AA ve İHA'da yer alan habere göre Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gitti. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı.
YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI
Dehşet anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde Furkan G.'nin, Göktaş ile kısa bir süre konuştuktan sonra soğukkanlı biçimde meslektaşına ateş etmesi yer aldı. Göktaş kanlar içinde yere yığılırken Furkan G. ise hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden uzaklaştı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan G., ise olayda kullandığı silahla birlikte Bağcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
ZANLININ SUÇ DOSYALARI ÇIKTI
Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Furkan G.'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
CİNAYET NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ
Katil zanlısı Furkan G.'nin ifadesinde, 7-8 ay önce Göktaş'tan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığını ancak taksiyi teslim etmediğini söylediği öğrenildi. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G tutuklanarak cezaevine gönderildi.