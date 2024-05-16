İstanbul'da tüyler ürperten olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi.

TELEFONDA TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş (35) ve Furkan G. (28) telefonla tartıştı.

YANINA GİDİP ÖLDÜRDÜ AA ve İHA'da yer alan habere göre Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gitti. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı.

YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI Dehşet anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde Furkan G.'nin, Göktaş ile kısa bir süre konuştuktan sonra soğukkanlı biçimde meslektaşına ateş etmesi yer aldı. Göktaş kanlar içinde yere yığılırken Furkan G. ise hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan G., ise olayda kullandığı silahla birlikte Bağcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

ZANLININ SUÇ DOSYALARI ÇIKTI Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Furkan G.'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.