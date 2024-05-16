İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
İstanbul'da 5 katlı bir binanın 2.katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle hem bina hem de binanın bulunduğu sokak savaş alanına döndü. Olayda yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü
Beşiktaş'ta 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.
Fotoğraflar: DHA