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        Haberler Magazin Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğünü yine ertelendi - Magazin haberleri

        Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğünü yine ertelendi

        Meriç Aral ile Serkan Keskin, daha önce tarihini iki kez değiştirdiği düğünü yine erteledi. Keskin; "Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:33
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Keskin, Sarıyer'de gerçekleştirilen bir etkinlikte tek başına görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keskin; "Meriç sette şu an. Ben de setten çıktım. Yetişirse kendisi de gelecek" dedi.

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        DÜĞÜN YİNE ERTELENDİ

        Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bu yaz başında evlenmesi bekleniyordu. Ne var ki ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.

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        "ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

        Serkan Keskin, düğün tarihini erteleme nedenlerini; "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz sorun yok" sözleriyle açıkladı.

        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
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