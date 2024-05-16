Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğünü yine ertelendi
Meriç Aral ile Serkan Keskin, daha önce tarihini iki kez değiştirdiği düğünü yine erteledi. Keskin; "Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz" açıklamasında bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Keskin, Sarıyer'de gerçekleştirilen bir etkinlikte tek başına görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keskin; "Meriç sette şu an. Ben de setten çıktım. Yetişirse kendisi de gelecek" dedi.
DÜĞÜN YİNE ERTELENDİ
Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bu yaz başında evlenmesi bekleniyordu. Ne var ki ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.
"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"
Serkan Keskin, düğün tarihini erteleme nedenlerini; "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz sorun yok" sözleriyle açıkladı.